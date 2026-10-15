Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 17; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará nublado con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:09 y se pone a las 19:06.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con chaparrón de lluvia y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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