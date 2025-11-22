Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 23 de noviembre, la temperatura rondará entre 19 y 34;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:12 y se pone a las 20:08.
Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.
A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
- 2
Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada
- 3
Antes de su arresto, Bolsonaro había recibido un duro golpe desde la Casa Blanca
- 4
Mykolaiv: fue la primera ciudad del sur de Ucrania que frenó el avance ruso y ahora vive con indignación el plan de paz de Trump