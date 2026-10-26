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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 10 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 27 de octubre
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 27 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:56 y se pone a las 19:15.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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