Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 18; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:44 y se pone a las 19:26.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día