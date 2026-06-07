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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de junio, la temperatura rondará entre 10 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 8 de junio
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 8 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 8 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:19 y se pone a las 18:26.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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