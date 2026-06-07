Hay alerta amarilla por tormentas y lluvias para este domingo 7 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este domingo 7 de junio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay 10 provincias afectadas, mientras que este nivel de alerta implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por tormentas rige en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y el este de Santiago del Estero. En toda esa zona, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 7 de junio SMN

Frente a esa alerta, el SMN recomienda evitar salir de los hogares, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por lluvias al este de Mendoza. Según el organismo, el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 40 milímetros, que también podrían ser superados de manera puntual.

Ante la alerta por lluvias, el organismo aconseja evitar desplazamientos innecesarios, no sacar la basura, mantener limpios los sistemas de drenaje, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a las viviendas.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima de 13°C y una máxima de 16°C. Se prevén lloviznas durante la mañana y hasta el mediodía inclusive, mientras que por la tarde y la noche se esperan lluvias aisladas. Las probabilidades de precipitaciones serán del 40% durante toda la jornada y, hacia la noche, podrían registrarse vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Además, el lunes se esperan lluvias fuertes hasta el mediodía, con mejoras recién hacia la noche.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera un panorama similar, con temperaturas entre los 11°C y los 15°C. Según el pronóstico, habrá lloviznas durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche se registrarán lluvias aisladas. También se anticipa una probabilidad de precipitaciones del 40% durante todo el día y condiciones inestables hasta la tarde del lunes inclusive. Para el resto de la semana no se esperan nuevas precipitaciones.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país. En Córdoba se esperan temperaturas entre 13°C y 18°C; en Tucumán, entre 15°C y 18°C; en Santa Fe, entre 15°C y 20°C; en Entre Ríos, entre 15°C y 20°C; en Jujuy, entre 17°C y 20°C; en Salta, entre 16°C y 19°C; y en Misiones, entre 15°C y 23°C.

Por otro lado, en La Rioja se prevén mínimas de 14°C y máximas de 17°C; en Santiago del Estero, entre 16°C y 22°C; en San Luis, entre 11°C y 14°C; en San Juan, entre 12°C y 15°C; en Mendoza, entre 11°C y 14°C; en Río Negro, entre 9°C y 13°C; en Chubut, entre 8°C y 11°C; y en Santa Cruz, entre 0°C y 7°C.