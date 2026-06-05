Se esperan fuertes tormentas, lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en las próximas 72 horas en EE.UU.

Algunas regiones de Estados Unidos enfrentarán tormentas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas destructivas y hasta tornados aislados, mientras otras permanecerán bajo amenaza de lluvias intensas con potencial de inundaciones repentinas. A esto se suma el seguimiento de la tormenta tropical Amanda en el océano Pacífico.

Tormentas severas en Kansas, Nebraska, Iowa, Missouri e Illinois: qué prevé el SPC

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), durante la tarde y la noche de este viernes se desarrollarán tormentas eléctricas severas desde sectores de las Llanuras Centrales hasta los valles medios del Missouri y del Mississippi.

Satélite De La NOAA Hoy

Los fenómenos más intensos se concentrarán principalmente entre el noreste de Kansas, el sureste de Nebraska, el suroeste de Iowa, el norte de Missouri y partes de Illinois. Allí, el calentamiento diurno favorecerá la formación de una atmósfera muy inestable que permitirá el desarrollo de tormentas organizadas hacia el final de la tarde.

De acuerdo con el SPC, las primeras células tormentosas podrían evolucionar rápidamente hacia superceldas, una de las estructuras más peligrosas dentro de los sistemas convectivos. Estas tormentas tendrán capacidad para producir granizo de gran tamaño. Los especialistas advirtieron que algunas piedras podrían superar las dos pulgadas (5,08 centímetros) de diámetro.

El SPC advirtió que el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas organizadas hacia el final de la tarde SPC

A medida que avance la noche, las tormentas tenderán a organizarse en líneas más extensas. Cuando esto ocurra, aumentará la amenaza de vientos destructivos. El organismo meteorológico anticipó que algunas ráfagas podrían superar las 70 millas por hora (113 km/h), especialmente en los sectores más activos de las líneas de tormentas.

Además del granizo y los vientos intensos, también existirá la posibilidad de tornados aislados en las áreas donde las tormentas alcancen una mayor organización.

Lluvias excesivas en Texas, Oklahoma y el valle del Mississippi: zonas bajo alerta del WPC

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que varias regiones del país norteamericano permanecerán bajo Riesgo Leve de lluvias excesivas durante este viernes.

Las áreas más comprometidas incluirán:

Partes de las Llanuras Centrales.

Sectores del valle medio del Mississippi.

Regiones de las Llanuras del Sur.

Áreas cercanas al valle inferior del Mississippi.

Los meteorólogos indicaron que la combinación de humedad proveniente del Golfo de México y diversos sistemas atmosféricos favorecerá el desarrollo de precipitaciones abundantes y tormentas persistentes.

Los informes meteorológicos alertan sobre el potencial de las superceldas para generar granizo de gran tamaño en las Llanuras Centrales NWS

El principal impacto esperado será la aparición de inundaciones repentinas localizadas. Las zonas urbanas figuran entre los sectores más vulnerables debido a la rápida acumulación de agua sobre calles y avenidas. También podrían registrarse anegamientos en caminos rurales, arroyos pequeños y áreas bajas.

Aunque no se prevén inundaciones generalizadas a gran escala, las autoridades meteorológicas señalaron que algunos episodios puntuales podrían desarrollarse rápidamente durante las tormentas más intensas.

Tormenta tropical Amanda y nueva amenaza en el Pacífico: qué monitorea el NHC

De acuerdo con FOX Weather, Amanda mantiene vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (64 km/h) y se desplaza hacia el norte-noroeste a una velocidad de 9 millas por hora (14 km/h).

Los especialistas señalaron que el sistema continuará alejado de tierra firme y no se espera que impacte directamente zonas costeras. Además, los pronósticos indican que comenzará a debilitarse durante la noche de este viernes.

Satélite De La NOAA Sobre Los Sistemas Del Pacífico

Sin embargo, la vigilancia tropical no termina con Amanda. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) monitorea una nueva área de baja presión frente a la costa suroeste de México, que presenta altas probabilidades de evolucionar hacia una depresión tropical durante los próximos siete días.

Según informó FOX Weather, incluso si este sistema no llega a tocar tierra, podría favorecer lluvias acumuladas de entre tres y cinco pulgadas (7,6 a 12,7 centímetros) sobre regiones del suroeste mexicano durante los próximos diez días.