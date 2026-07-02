Llegó el día más frío de año y las heladas continúan: así estará el clima en el AMBA este fin de semana de julio

Las jornadas del jueves y viernes estarán marcadas por un frío extremo. La sensación térmica será bajo cero. El termómetro subirá durante el fin de semana.

Clima de jueves: mañana polar

Para el cuarto día de la semana se espera una mañana con frío extremo en todo el estuario. El amanecer mostrará un cielo ligeramente nublado, con viento moderado desde el sur y una temperatura mínima de solo 1ºC y -2ºC en el sector suburbano, donde las ráfagas débiles podrían llevar la sensación térmica varios grados más abajo.

Este jueves se sentirá el frío durante la mañana (Fuente: Fabián Marelli - Archivo LN)

Atención para aquellos que tengan que caminar varias cuadras hasta la estación, y a todos aquellos que queden a la intemperie, esperando que llegue el colectivo: la mañana será brutalmente fría y habrá que esperar un par de horas más, luego de la salida del sol, para que el tiempo afloje. Será una mañana de escarcha y parabrisas congelados. Se espera una máxima de solo 9ºC y por la noche atenuándose en un cierre con 6ºC.

Clima de viernes: continúan las heladas

El viernes repetirá el comienzo helado del día anterior, aunque con menos viento en superficie, lo que nos dejará una percepción de temperatura menos hostil. Se espera un amanecer con mínima de 0ºC en el área metropolitana, y -3ºC en el sector suburbano, con viento leve desde el este y cielo algo nublado. Hacia media mañana, la veleta completará su giro para anunciar la llegada de aire más templado desde el noreste y cerrarle la ventana al viento polar. La tarde aguarda por un poco mas de nubosidad, conservando la dirección noreste para que el termómetro empiece una lenta recuperación y marque 10ºC promediando el día. La noche cerrará con 9ºC.

Clima de sábado: sube la temperatura

El sábado nos sacará del segmento del frío polar con un amanecer con 6ºC de piso térmico, con viento moderado del noreste y cielo parcialmente nublado. Finalmente, el mercurio matutino se repondrá para volver a valores que se alejen del frío extremo y mantendrá esa recuperación en todas las franjas horarias.

El cierre de la semana estará marcado por el frío polar

La tarde prevé mucha más nubosidad con viento leve desde el este y una tarde con 14ºC que permite planificar actividad al aire libre sin frío intenso. La noche cerrará con viento leve desde el este, cielo mayormente nublado y 11ºC, sin previsión de lluvias aunque obligando a abrigarse mucho a los que quieran salir.

Clima de domingo: probabilidad de lluvias

El domingo espera por un reingreso de aire frío lo que nos dejará una jornada inestable. La mañana estima cielo mayormente nublado con viento leve desde el este y mínima de 9ºC para poner una pausa en esta saga de mañanas muy frías. Se espera un día a puro nubarrón que nos pueda dejar algunas lloviznas o lluvias aisladas durante todo el día, aunque parece ser la tarde la franja más inestable mostrando cielo nublado, viento moderado del sudoeste y 13ºC por lo que aquellos que quieran salir podrían llegar a tener que lidiar con el viento, el fresco y las potenciales precipitaciones. La noche cerrará con 10ºC, viento desde el sur, conservando la probabilidad de lluvias.

Borrador de la próxima semana

La semana que viene mostrará solo dos días de frío intenso, el lunes y el martes, con mínimas de 5ºC aunque con máximas de 16ºC, por lo que volveremos a la tónica de mañanas frías con tardes con temperaturas más agradables.

Eso es todo, amigos. Se vienen dos días polares, especialmente el de este jueves con recalculo de sensación térmica durante todo el día, por lo que será una jornada muy diferente para el que tenga que estar a la intemperie y el que no esté expuesto al viento. Puede exagerar con el abrigo todo lo que quiera, incluso hasta llegar al nivel esquimal porque el amanecer de hoy no tendrá nada que envidiarle a mañanas antárticas. Veremos que no deja el resto del invierno, pero este evento podría ser el piso térmico de la temporada, no se ven días tan fríos hasta mitad de mes.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli