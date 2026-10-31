Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:44 y se pone a las 19:24.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.