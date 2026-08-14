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Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 15 de agosto
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:13.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día.

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