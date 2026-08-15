Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 16 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 13; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 16 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:14.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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