Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará cubierto con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:29 y se pone a las 19:40.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.