Federico Beligoy compró un lujoso departamento de 380 m2, siete días antes del Mundial de Fútbol

Una semana antes de viajar al último Mundial de Fútbol, el director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, adquirió un departamento de 380 metros cuadrados a estrenar en el barrio porteño de Devoto. Según un informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires al que accedió LA NACION, el jefe de los árbitros declaró haber pagado US$490.000 por la propiedad, muy por debajo de los valores de mercado.

La compra del inmueble incluyó dos espacios adicionales en el subsuelo del edificio. Entre ambos aportan otros 43 metros cuadrados. Todo indica que se trataría de una cochera individual (de 12 m2) y otra cochera doble (de 31 m2).

Beligoy comparte la titularidad de los tres inmuebles por mitades con Andrea Rosa Cordero, casada en primeras nupcias con él, según reflejan los documentos que obtuvo LA NACION.

Informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires Collage

El edificio donde vive Beligoy, en Pedro Morán al 4400, lo promociona un estudio de arquitectura y emprendimientos inmobiliarios cuya documentación también analizó este diario. “Año de finalización: 2024″, señala su anuncio. La construcción cuenta con cocheras y departamentos de hasta cinco ambientes.

El informe del Registro de la Propiedad sobre el inmueble de Beligoy dice “Piso: 4 Y 5. 380,28 m2 - Porcentual 11.89%″. En realidad, el edificio no tiene quinto piso. En el cuarto piso hay dos departamentos con sus respectivas terrazas. Uno tiene 245,1 metros cuadrados totales y el otro, 398,1 metros cuadrados. La superficie de este último se aproxima a la declarada en Registro de la Propiedad por el jefe de los árbitros (380,28 metros cuadrados).

La descripción del estudio arquitectónico aclara que “las medidas, superficies, m2 y proporciones consignadas son aproximadas” en los planos exhibidos a través de su página web. Allí detalló que el departamento de 398,1 metros cuadrados, el más grande del edificio, se distribuye de la siguiente manera: 199 metros cuadrados interiores y 28,5 metros cuadrados exteriores (es un balcón). A ellos se le suma la terraza con una superficie descubierta de 120 metros cuadrados y una “posible superficie cubierta” de 50 metros cuadrados.

El edificio de la calle Pedro Morán, en Devoto, que compró Federico Beligoy, el jefe de los árbitros LA NACION

Se trata de un departamento de 5 ambientes con todas las comodidades. En el interior hay un Living-comedor, cocina con lavadero independiente, cuatro habitaciones y tres baños. Y en la terraza, según los planos publicados en la web del emprendimiento, hay parrilla, una superficie donde se puede construir un quincho y un baño más.

“4° Piso con Quincho/Terrazas de uso propio", decía un cartel del estudio que promocionaba el edificio.

Beligoy declaró que pagó US$ 490.000 por ese departamento. Si se tuviera en cuenta los 380,28 metros cuadrados, el precio del metro cuadrado equivaldría a US$1289,47. Al considerar únicamente los metros cuadrados cubiertos de la descripción realizada por el estudio de arquitectura (199 m2), el cálculo arrojaría US$2462,31 por metro. Y si se toma la mitad de los metros cuadrados descubiertos (99 m2) más los 199m2 interiores, habría pagado US$1644 por metro cuadrado. Los números no cierran.

Claudio Tapia y Federico Beligoy Chiqui Tapia; Beligoy

De hecho, el mismo estudio arquitectónico promociona un departamento “a estrenar” en Villa Devoto, con 148 metros cuadrados cubiertos y 57 m2 exteriores, a US$710.000. Ese valor equivale a poco más de US$4000 por metro cuadrado. Otras dos fuentes del sector inmobiliario sostuvieron, ante la consulta de LA NACION, que el precio de venta en esa zona puede fluctuar entre los US$2800 y US$5000 por m2.

En ambos casos, cabe remarcar, se tratan de precios de publicación y no de operaciones escrituradas, por lo que constituyen referencias del mercado y no una tasación de la propiedad adquirida por Beligoy.

En tanto, un reporte del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), un organismo que depende del gobierno porteño, relevó que el precio promedio de publicación del metro cuadrado de departamentos de tres ambientes en venta en Villa Devoto era de US$2447 para las unidades usadas y de US$3276 para las que estaban a estrenar. Se trata solo una referencia porque que el inmueble de Beligoy tiene más de tres ambientes.

Federico Beligoy AFA

La operación inmobiliaria de Devoto se produjo después de otra operación inmobiliaria de Beligoy que terminó de manera muy distinta. En 2024 desembolsó US$261.490 para comprar dos departamentos que la inmobiliaria Abes construía en La Plata. El proyecto terminó trunco y Beligoy no habría reclamado judicialmente la devolución del dinero que había invertido, según reconstruyó LA NACION durante las últimas semanas a partir de un registro contable interno elaborado por los contadores de la desarrolladora y documentos judiciales.

Esa operación contó con una particularidad: los anteriores contratos de Abes habían sido suscriptos por subalternos de la empresa, sin embargo, en el caso de Beligoy intervino uno de los socios y apoderados de la inmobiliaria, Diego Lacki. “Así lo pidió Beligoy para no ser visto por nadie”, explicó Lacki al ser indagado en tribunales, según recordó una fuente que escuchó su declaración.

Beligoy no respondió los mensajes que le envió LA NACION durante los últimos días para consultarlo sobre ambas inversiones.

Patrimonio escaso

Las adquisiciones inmobiliarias de Beligoy contrastan con su pasado reciente, cuando tenía una casa modesta de Santos Lugares. De clase media trabajadora, el mandamás del arbitraje argentino vivía en una casa de una planta, a la que sumó luego un primer piso, según reconstruyó LA NACION. En los últimos años, sin embargo, realizó inversiones inmobiliarias por cientos de miles de dólares, mientras consolidaba su posición dentro de la estructura dirigencial de la AFA y fortalecía sus vínculos con su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

Hace tiempo, Beligoy afronta fuertes cuestionamientos. El presidente de Banfield, Matías Mariotto, fue el primero que cargó contra él. Luego, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, sostuvo que su ciclo estaba “cumplido”. Lo siguió Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo trató de “bandido”, en tanto que el expresidente de River Plate, Jorge Brito (h) reclamó su salida. “Si a la AFA y a Tapia les importa armar un fútbol transparente, creo que lo primero que deberían hacer es cambiar a este tipo”, lanzó estos días.

Además de su cargo dirigencial en el arbitraje, Beligoy también registra actividad empresarial vinculada a dos sociedades. Ambas incluyen entre sus objetos sociales actividades relacionadas con la comercialización y fabricación de calzado deportivo, según una base de datos con información bancaria y societaria.

Una de las dos sociedades se llama Base Cinco SA. En abril de 2023, Beligoy apareció como accionista. En su objeto, la empresa dice dedicarse a la compraventa y/o importación de productos y materia prima para el proceso de inyección de suelas para calzados, así como la fabricación, compra, venta, importación y exportación de calzado deportivo y calzado de moda.

En paralelo, en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, Beligoy aparece en Beshoes. Esta firma, además de incluir la comercialización, importación y exportación de calzados e indumentaria deportiva, agrega servicios de comercialización de tiempos y espacios publicitarios, tal como incluye la base de datos utilizada por bancos que tiene información societaria.

Con la colaboración de Ricardo Brom.