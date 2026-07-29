Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 12; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 30 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:01.
Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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