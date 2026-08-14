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Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Merlo para el 15 de agosto
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:23.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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