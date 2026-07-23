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Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de julio, la temperatura rondará entre 7 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Merlo para el 23 de julio
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 23 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 23 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 18:08.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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