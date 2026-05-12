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Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 13 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Miramar para el 13 de mayo
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 13 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 13 de mayo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:43 y se pone a las 17:52.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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