Se vienen nuevas rondas de vientos dañinos y tormentas con alerta de inundaciones repentinas en Florida

El comienzo de la semana estará marcado por un escenario meteorológico inestable en buena parte del sudeste de Estados Unidos. Durante este lunes, un sistema frontal avanzará sobre la región y favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento potencialmente dañinas desde la costa de las Carolinas hasta Florida y sectores de la costa del Golfo.

Frente frío activa tormentas severas y fuertes vientos desde las Carolinas hasta Florida

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío que se extenderá desde la región del Atlántico Medio hacia las Llanuras del Sur avanzará hacia el sur y el este durante este lunes y alcanzará la península central de Florida para la noche del martes.

Satélite De La NOAA Hoy

A medida que el sistema se desplace, provocará lluvias y tormentas eléctricas en una amplia franja que abarcará desde el sur del Atlántico Medio hasta la costa oeste del Golfo.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que existirá un riesgo marginal de tormentas severas —nivel uno de cinco— en sectores de las Carolinas costeras, la península de Florida y partes de la costa central del Golfo.

Según el SPC, algunas de las tormentas más fuertes podrán producir ráfagas de viento dañinas y caída de granizo durante la tarde y la noche.

Los especialistas del SPC señalaron que las tormentas podrían comenzar a desarrollarse desde media mañana en Carolina del Sur y avanzar posteriormente hacia Carolina del Norte y la costa atlántica. Aunque la actividad convectiva se iniciará relativamente temprano, la atmósfera mantendrá suficiente inestabilidad como para permitir el fortalecimiento de algunas células.

SPC advierte por ráfagas dañinas y posible caída de granizo en Florida y el sudeste

El pronóstico del SPC indicó que las tormentas más intensas podrían organizarse temporalmente y generar ráfagas severas, especialmente cerca de áreas de baja presión que se desarrollarán sobre la costa del Atlántico. Sin embargo, el potencial de tornados permanecerá limitado debido a la debilidad del viento en niveles bajos de la atmósfera.

Más hacia el sur, desde el sureste de Georgia hasta gran parte de Florida, también se prevé el desarrollo de tormentas sobre el frente frío y la brisa marina del Atlántico. En esas zonas, la combinación de aire cálido y húmedo favorecerá chaparrones eléctricos capaces de producir microráfagas húmedas y granizo marginalmente severo.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha activado el nivel 1 de 5 para las Carolinas y Florida, donde se esperan ráfagas de viento capaces de causar daños localizados SPC

FOX Weather informó que las tormentas severas afectarán particularmente a la costa del Golfo y al sudeste estadounidense durante esta jornada, luego de varios días consecutivos de precipitaciones intensas.

El medio señaló que numerosas localidades de Louisiana, Mississippi, Alabama y Georgia ya acumularon entre tres pulgadas (7,6 centímetros) y seis pulgadas (15,2 centímetros) de lluvia desde el fin de semana, lo que incrementará el riesgo de inundaciones repentinas en las próximas horas.

Alertan por inundaciones repentinas sobre la Interestatal 10 entre Louisiana y Florida

Según FOX Weather, uno de los sectores con mayor preocupación será el corredor de la Interestatal 10, especialmente entre Nueva Orleans y Jacksonville. Allí se espera que las tormentas de este lunes descarguen nuevos períodos de lluvia intensa sobre suelos previamente saturados.

El NWS emitió un riesgo marginal —nivel uno de cuatro— de inundaciones repentinas para gran parte del sur de Louisiana hasta áreas cercanas a Mobile, Alabama, vigente hasta la mañana del martes. Los meteorólogos explicaron que las precipitaciones fuertes podrían generar acumulaciones rápidas de agua en sectores urbanos y zonas con drenaje deficiente.

Las tormentas comenzarán a organizarse desde media mañana en Carolina del Sur NWS

El informe del NWS destacó que las lluvias moderadas a fuertes se desarrollarán principalmente sobre partes del Valle Bajo del Mississippi y la Costa Central del Golfo. Como consecuencia, podrían producirse inundaciones localizadas por escorrentía rápida, especialmente en lugares vulnerables a acumulaciones repentinas de agua.

Entre las áreas con mayor vigilancia por posibles inundaciones repentinas aparecen:

Sur de Louisiana

Mississippi

Sectores de Alabama

Costa del Golfo central

Corredor de la I-10

Partes de Georgia y Florida

Los pronosticadores señalaron que, aunque el sistema comenzará a desplazarse hacia Florida durante el martes, todavía persistirán lluvias y tormentas en el sudeste antes de que las condiciones mejoren gradualmente.