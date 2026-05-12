Hay alerta amarilla por vientos intensos y nevadas para este martes 12 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por vientos intensos y nevadas que afectarán principalmente a la Patagonia para este martes 12 de mayo. Tras un fin de semana marcado por las lluvias y el descenso de las temperaturas, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa sostuvo que se trata de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Además, detalló que no rigen advertencias para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La alerta amarilla por nevadas de variada intensidad rige en Tierra del Fuego, en donde se esperan valores de nieve acumulada de entre 20 y 30 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Ante este panorama, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La Patagonia se verá afectada por intensas ráfagas

A esto se suma una alerta del mismo nivel por vientos fuertes del sector sur en Santa Cruz, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar localmente los 90 kilómetros por hora.

Debido a estas condiciones, el SMN recomienda:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde no rigen alertas por fenómenos meteorológicos particulares pero sí se espera que continúen las bajas temperaturas que llegaron tras las tormentas de la semana pasada.

Para la jornada de hoy, el organismo informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 8°C y 11°C durante la mañana y mediodía. La máxima llegará hasta los 15 grados. Se prevé que durante la mañana el cielo esté algo nublado. Para el resto del día, se mantendrá despejado.

Asimismo, se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante el mediodía y la tarde, junto con vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Para el miércoles, en tanto, se anticipó una jornada mayormente nublada y con una leve suba de las temperaturas.

En la Ciudad prevalecerán las bajas temperaturas

En la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con temperaturas que oscilarán entre los 4°C de mínima y los 14°C de máxima. Según el SMN, el cielo estará algo nublado por la mañana, ligeramente nublado hacia el mediodía y despejado durante la tarde y la noche. En principio, no se prevén precipitaciones en los próximos días.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan temperaturas de entre 4°C y 17°C en Córdoba, entre 1°C y 17°C en Tucumán, entre 4°C y 16°C en Santa Fe, entre 4°C y 16°C en Entre Ríos, entre 0°C y 16°C en Jujuy, y entre -1°C y 16°C en Salta. También se prevén marcas térmicas de entre 7°C y 15°C en Misiones, entre 0°C y 16°C en La Rioja, entre 5°C y 17°C en Santiago del Estero, y entre 0°C y 17°C en San Luis. Además, el organismo anticipó temperaturas de entre -1°C y 18°C en San Juan, entre 1°C y 16°C en Mendoza, entre 5°C y 13°C en Río Negro, entre 5°C y 11°C en Chubut, y entre 1°C y 7°C en Santa Cruz.