Hasta cuándo se extienden las fuertes tormentas en Florida: el mapa con las lluvias y la posibilidad de tornados

El clima en Estados Unidos tendrá este martes una combinación de tormentas eléctricas, lluvias persistentes y cambios bruscos de temperatura en distintas regiones. Mientras Florida volverá a quedar bajo amenaza de tiempo severo en medio de una sequía histórica, el noreste y la zona de los Grandes Lagos afrontarán precipitaciones asociadas al avance de un frente frío.

Riesgo de tormentas severas en Florida: qué zonas están bajo alerta del SPC

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) advirtió que gran parte de la península de Florida estará este martes bajo un riesgo marginal de tormentas severas.

El riesgo de estos fenómenos se concentrará este martes entre St. Augustine y Miami, mientras que las lluvias podrían persistir hacia el miércoles.

Satélite De La NOAA Hoy

Según el SPC, el avance de un frente frío y la presencia de aire cálido y húmedo crearán un entorno favorable para el desarrollo de tormentas durante la tarde. El organismo explicó que algunas de ellas podrían fortalecerse rápidamente a medida que aumente la inestabilidad atmosférica.

Entre los principales riesgos previstos aparecen:

Los meteorólogos del SPC detallaron que las tormentas comenzarán a aumentar en cobertura e intensidad desde la mañana hacia la tarde, especialmente sobre el centro y noreste de la península. También señalaron que algunas células podrían adquirir características de superceldas temporales, según el nivel de calentamiento e inestabilidad que logre desarrollarse durante el día.

Orlando, Tampa y Miami: cuándo llegarían las tormentas fuertes a Florida

La cobertura especial de Fox Weather indicó que ciudades como Orlando, Tampa y Miami podrían experimentar tormentas severas durante la tarde de este martes, a medida que el frente avance lentamente hacia el sur.

La cadena meteorológica explicó que las tormentas comenzarán a desarrollarse inicialmente sobre el Panhandle de Florida durante la mañana y luego se extenderán hacia el centro y sur del estado.

Fox Weather anticipó que las mayores amenazas estarán asociadas a ráfagas de viento intensas y a la posibilidad de tornados aislados. Además, algunas áreas podrían registrar lluvias abundantes en poco tiempo.

Orlando, Tampa y Miami están entre las localidades relevantes que podrían recibir fuertes tormentas JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El centro de pronósticos de la cadena señaló que entre Tallahassee y Jacksonville podrían acumularse entre una pulgada y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros) de lluvia de manera generalizada. En sectores donde las tormentas permanezcan estacionarias por más tiempo, los registros podrían superar las dos pulgadas (cinco centímetros).

Sequía extrema en Florida: por qué las lluvias podrían aliviar el déficit hídrico

Las precipitaciones previstas para Florida se producirán en un contexto de sequía severa que afecta a gran parte del sudeste de Estados Unidos. Fox Weather destacó que las recientes lluvias del fin de semana ya ayudaron parcialmente a aliviar la situación en estados como Louisiana, Mississippi, Alabama y Georgia, donde se registraron acumulados de entre tres pulgadas y seis pulgadas (7,6 y 15,2 centímetros).

A pesar de algunos episodios de inundaciones repentinas localizadas, los meteorólogos remarcaron que esas lluvias comenzaron a reducir el déficit hídrico que afecta a toda la región.

Florida es uno de los estados más complicados por la falta de precipitaciones. Según Fox Weather y el Monitor de Sequía de Estados Unidos, amplias zonas del estado permanecen bajo condiciones de sequía extrema y excepcional, especialmente en el norte y en el Panhandle.

En Tallahassee, por ejemplo, se habían acumulado apenas alrededor de nueve pulgadas (22,8 centímetros) de lluvia en lo que va del año, muy por debajo del promedio anual para esta altura del año, de 18,37 pulgadas (46,6 centímetros).

El SPC ha emitido un riesgo marginal de tiempo severo para el corredor entre St. Augustine y Miami, impulsado por el choque de aire cálido y húmedo con el frente frío Joe Burbank - Orlando Sentinel

Frente frío en EE.UU.: lluvias y tormentas avanzan hacia la costa este

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés), un frente ubicado sobre el Alto Medio Oeste continuará su desplazamiento hacia el sur y el este durante las próximas horas, hasta alcanzar la costa este y el Golfo de México hacia el jueves.

El organismo anticipó que el sistema generará lluvias acompañadas por tormentas eléctricas desde la región de los Grandes Lagos hacia el valle de Ohio durante este martes. Posteriormente, las precipitaciones avanzarán sobre el noreste y el Atlántico Medio entre miércoles y jueves.

En paralelo, un segundo frente ingresará durante la noche del martes sobre el noroeste del Pacífico. Según el organismo, ese sistema dejará lluvias dispersas y algunas tormentas aisladas durante la mañana del miércoles en Washington y Oregon, antes de avanzar hacia las Montañas Rocosas del norte.

Para el jueves, las áreas de mayor altitud de la región intermontañosa del norte podrían recibir precipitaciones mixtas de lluvia y nieve.