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Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 15 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 17; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 15 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 18:40.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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