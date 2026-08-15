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Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 16 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 13; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Miramar para el 16 de agosto
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 16 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 16 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:15.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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