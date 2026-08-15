Marruecos detuvo a cientos de migrantes que se dirigían a Ceuta en un nuevo intento en masa de ingresar a España

CEUTA.- La policía marroquí detuvo el sábado al menos a 111 personas cuando ‌intentaban entrar en el enclave ‌español ⁠de Ceuta, en el norte de África, en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad a ambos lados de la frontera tras la difusión de mensajes en ​las redes ⁠sociales que convocaban ⁠a una nueva travesía masiva de migrantes.

Fuentes de seguridad en Rabat informaron que el grupo se escondía en una zona montañosa cerca de la localidad de Fnideq, al suroeste del enclave ibérico en Marruecos .

Marruecos bloquea a cientos de migrantes que buscaban entrar a Ceuta

El intento de cruce se produjo dos semanas después ​de que más de 72.000 migrantes irrumpieran en Ceuta, lo que desencadenó tensiones dentro de la Unión ‌Europea y avivó la retórica antiinmigración entre los partidos de ​extrema derecha de todo el mundo. Al menos ​96 personas murieron en el intento de llegar a suelo europeo.

Migrantes son detenidos por las fuerzas de seguridad marroquíes tras intentar cruzar desde la ciudad fronteriza de Fnideq hacia el enclave español de Ceuta Foto AP - AP

Una fuente del Ministerio del Interior de Marruecos informó a Reuters que entre los detenidos se encontraban 109 migrantes procedentes del África subsahariana y dos ciudadanos marroquíes arrestados en Fnideq, la ciudad marroquí situada frente a Ceuta, o en sus alrededores.

Según la agencia de noticias ​española EFE, la policía marroquí utilizó gas lacrimógeno para dispersar a grupos de migrantes reunidos en unas colinas situadas a unos tres kilómetros de ⁠la frontera.

Cientos de migrantes buscaban entrar a Ceuta

Posteriormente, cientos de agentes de policía, algunos con equipo antidisturbios y otros vestidos de civil, fueron vistos regresando de las ‌colinas situadas a las afueras de Fnideq.

Las fuerzas de seguridad marroquíes utilizan gases lacrimógenos para dispersar a migrantes Foto AP - AP

Según informó la cadena pública española TVE, el Ministerio del Interior marroquí ordenó a sus periodistas que abandonaran Fnideq de inmediato, sin dar ninguna explicación.

En Ceuta, soldados españoles vigilaban los supermercados, mientras que la policía patrullaba intensamente las calles principales del enclave. La ciudad se mostraba más tranquila que en los días posteriores al mortífero intento de cruce del 30 de julio. Desde entonces, Madrid ‌instaló una barrera marítima y desplegó más de 500 agentes de policía adicionales procedentes de la España ⁠peninsular, lo que eleva el total en Ceuta a más de 1600.

El Ministerio del ‌Interior dijo que los refuerzos permanecerían allí todo el tiempo que fuera necesario. “Seguiremos desplegando ⁠todo el personal que sea necesario para restablecer la normalidad lo antes ⁠posible y evitar que se repitan sucesos como los del 30 de julio”, dijo el jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las fuerzas de seguridad marroquíes montan guardia mientras los migrantes se reúnen en una colina para intentar cruzar Foto aP - AP

Según el ministro, en Ceuta permanecían unos 5000 migrantes. Cientos de ellos se refugiaban del calor abrasador bajo cobertizos improvisados de bambú en la playa urbana de El Trampolín.

Grande-Marlaska señaló que ‌a los migrantes que hubieran entrado de forma ​irregular no se les permitiría permanecer en el enclave, viajar a la España peninsular ni obtener un estatus legal, salvo en casos excepcionales de extrema vulnerabilidad. Aquellos que no tuvieran derecho a permanecer serían devueltos a Marruecos, añadió.

Agencia Reuters