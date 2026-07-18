Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de julio, la temperatura rondará entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 19 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:03 y se pone a las 17:52.
Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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