El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 30 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:22 y se pone a las 19:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.