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Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 10 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 12; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Moreno para el 10 de julio
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 10 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 10 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:02 y se pone a las 17:59.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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