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Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 18 de marzo, la temperatura rondará entre 13 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Moreno para el 18 de marzo
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 18 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 18 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:56 y se pone a las 19:10.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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