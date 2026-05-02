Según expertos: un cambio en el patrón climático en mayo impactaría en la intensidad de los fenómenos meteorológicos severos

Un giro en la dinámica atmosférica marca el inicio de mayo en Estados Unidos y genera atención entre especialistas. Tras un abril dominado por episodios extremos, con tormentas destructivas y una elevada frecuencia de tornados, los pronósticos anticipan una modificación en el patrón que podría modificar la intensidad y duración de los fenómenos severos.

EE.UU.: qué cambia en el patrón climático en mayo y cómo impacta en tormentas severas

De acuerdo con Fox Weather, el inicio de mayo llevará consigo una transición en la configuración atmosférica a gran escala. Durante abril, el patrón estuvo dominado por una marcada ondulación de la corriente en chorro, con una depresión sobre el oeste y una cresta sobre el este, lo que facilitó el desplazamiento de tormentas desde las Planicies hacia el Medio Oeste.

La formación de una cresta de alta presión en el oeste traerá temperaturas cálidas, mientras que una vaguada en el noreste permitirá el ingreso de aire fresco canadiense JEWEL SAMAD - AFP

Sin embargo, este esquema comenzará a cambiar. Para mayo, se prevé el desarrollo de una cresta en la corriente en chorro sobre el oeste del país norteamericano, lo que favorecerá condiciones más cálidas y secas en esa región.

En contraste, una vaguada sobre el este permitirá el ingreso de aire más fresco hacia el noreste. Este reordenamiento reducirá la persistencia de los episodios extremos.

Aunque mayo es históricamente el mes con mayor cantidad de tornados —con un promedio cercano a 278, casi 80 más que en abril—, los especialistas advierten que este año la actividad podría no ser tan prolongada ni tan intensa como en semanas recientes.

Las tormentas severas seguirán presentes durante el próximo mes, pero los largos períodos continuos de clima extremo tenderían a disminuir.

EE.UU.: cuántos tornados hubo en abril y por qué fue uno de los meses más activos

Según consignó Fox Weather, abril dejó un saldo de más de 260 tornados reportados en gran parte del centro de Estados Unidos. La mayor concentración se registró en la región del Medio Oeste, donde las condiciones atmosféricas favorecieron el desarrollo de sistemas severos de gran escala.

Tornado en Oklahoma

Solo en la última semana se confirmaron 75 tornados distribuidos en siete estados. Uno de los eventos más significativos ocurrió en Enid, Oklahoma, donde un tornado de categoría EF-4 alcanzó vientos máximos estimados entre 170 y 175 millas por hora (273 a 282 km/h). Este fenómeno extremo generó daños estructurales considerables, dejó personas heridas y obligó a emitir una inusual “emergencia por tornado”.

A este episodio se sumaron múltiples tormentas con granizo de gran tamaño —algunas piedras comparables a pelotas de golf— y ráfagas destructivas que provocaron caída de árboles, cortes de energía y daños generalizados en comunidades enteras.

Pronóstico en EE.UU.: temperaturas y lluvias previstas por región según el CPC

Los pronósticos del Centro de Predicción Climática (CPC, por sus siglas en inglés), citados por Fox Weather, indican que las temperaturas estarán por encima del promedio en gran parte del sur y el oeste de Estados Unidos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera un aumento superior a lo habitual en las Planicies del sur, mientras que en el resto del territorio predominarían condiciones cercanas a los valores normales.

Este escenario sugiere que, si bien el riesgo de tormentas severas no desaparecerá, estará más acotado en el tiempo y posiblemente menos concentrado en episodios prolongados como los observados en abril.

Fif Tornado

Verano 2026 en EE.UU.: calor extremo, tormentas y el posible impacto de El Niño

A más largo plazo, los análisis de AccuWeather proyectan un verano boreal 2026 con una combinación de calor generalizado, tormentas intensas y riesgos tanto de inundaciones como de sequías.

Uno de los factores determinantes será el desarrollo del fenómeno de El Niño, que comenzará a influir progresivamente en el patrón climático.

Las temperaturas estarán por encima del promedio en la mayor parte del país norteamericano, sin regiones que presenten valores inferiores a lo normal. Este calor extendido incrementará la demanda energética y podría traducirse en facturas más elevadas.

Las zonas del oeste —en estados como California, Nevada y Oregon— concentrarán las anomalías más intensas, lo que también elevará el riesgo de incendios forestales.

En ciudades del noreste como Boston, Chicago, Nueva York y Filadelfia, se espera que la cantidad de días con temperaturas de al menos 90°F (32°C) sea igual o superior al promedio histórico. Además, la humedad jugará un papel clave, al aumentar la sensación térmica y generar noches más cálidas.