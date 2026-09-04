Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará None algo nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:10 y se pone a las 18:38.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.