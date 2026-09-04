La advertencia de un exasesor de Margaret Thatcher tras el discurso de Milei sobre las Islas Malvinas

LONDRES.– Un analista político y antiguo asesor de la exmandataria británica Margaret Thatcher reaccionó el viernes al discurso sobre las Islas Malvinas del presidente argentino, Javier Milei, en el que afirmó que hay “vientos de cambio” favorables a la reivindicación territorial de nuestro país, a raíz de unas declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump.

“Argentina está despertando una vez más a un león dormido que luchará por defender a su pueblo”, escribió en X Nile Gardiner, exasistente de la primera ministra que gobernó Gran Bretaña durante el conflicto.

Según Gardiner, que actualmente dirige el Centro Margaret Thatcher para la Libertad de la Fundación Heritage, “si hay una causa hoy que une al pueblo británico es la defensa de las Falklands [como los británicos llaman a las islas] y los principios de soberanía y autodeterminación”.

If there is one cause today that unites the British people it is the defence of The Falklands and the principles of sovereignty and self-determination.



Argentina is once again awaking a sleeping lion that will fight to defend its people. The Falklands will forever be British. pic.twitter.com/dGM0RX63TG — Nile Gardiner (@NileGardiner) September 4, 2026

El jefe de la diplomacia británica, Ed Miliband, afirmó por su parte que “las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque es la voluntad abrumadora de sus habitantes”.

La postura de Gran Bretaña respecto a las Islas Malvinas “es inquebrantable”, reforzó el funcionario en X.

En la misma plataforma, el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, apuntó que las islas “son británicas porque sus habitantes eligen ser británicos”.

Por otro lado, la oposición al gobierno laborista aprovechó esta situación para criticar al primer ministro, Andy Burnham, a quien tildaron de proyectar una imagen de debilidad hacia el mundo.

La injerencia de Trump

El destino de las islas volvió a los titulares esta semana después que Trump amenazara con intervenir en favor de la Argentina en la histórica disputa. Al mismo tiempo, coincide con la revelación de un proyecto petrolero británico-israelí cerca del archipiélago que generó indignación en nuestro país.

“En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo”, afirmó Milei en cadena nacional, después que el presidente norteamericano dijera esta semana que no descarta “revisar” la tradicional posición de neutralidad de Washington sobre el histórico diferendo por las islas.

“Esta amenaza no es inocua”, prosiguió el Presidente. Su alocución se dio en el marco del reclamo de la Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas a 220 kilómetros al norte de las Islas.

El presidente argentino, Javier Milei, en cadena nacional

Milei dijo que va a “endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas” y anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego.

A partir del cruce de declaraciones, las acciones de Rockhopper cayeron un 7% en la bolsa de Londres, aunque seguidamente logró moderar su pérdidas.

En su discurso, Milei agregó que los isleños, como constituyen “una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.

Trump durante una ceremonia para otorgar la Medalla del Congreso a la tripulación de la misión Artemis II, en el Centro Espacial Johnson, en Houston Mark Schiefelbein - AP

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, que insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

Hasta ahora, Estados Unidos, como la mayoría de países occidentales, reconoce que Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por nuestro país.

Trump asiste a un acto con legisladores republicanos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington Alex Brandon - AP

El jueves, en una entrevista con la cadena británica GB News, Trump volvió a criticar la falta de apoyo militar de Londres en su guerra contra Irán y se negó a confirmar si respaldaría a Reino Unido en caso de un nuevo conflicto con la Argentina.

“La cuestión Malvinas le sirve a Trump para presionar al Reino Unido, para que cumpla con sus demandas en relación con el financiamiento de la OTAN, con la colaboración en la guerra en Irán”, dijo a la AFP Tomás Mugica, politólogo y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina.

“Muchas veces las posiciones retóricas de Trump, que son muy fuertes, no se corresponden con las iniciativas diplomáticas y militares que le siguen”, agregó el experto.

Agencia AFP