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Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 13 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 12; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Morón para el 13 de agosto
El pronóstico del tiempo para Morón para el 13 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 13 de agosto el cielo estará cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:21.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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