Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 20 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 17; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:29 y se pone a las 18:26.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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