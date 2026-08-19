Se aproximan tres días de una ciclogénesis que dejará tormentas con hasta 70 mm de agua, ráfagas de 60 km/h y la irrupción de aire frío polar: las zonas afectadas

Los contrastes de temperatura y las distintas condiciones meteorológicas siguen marcando el ritmo de agosto, y esta semana volverá a presentar escenarios muy diferentes. Los modelos anticipan lluvias de fuerte intensidad sobre el Litoral y sectores del noreste del país, al mismo tiempo que un nuevo ingreso de aire frío provocará un descenso significativo de las temperaturas en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las proyecciones de sitios especializados como Meteored, se esperan precipitaciones abundantes sobre el este y noreste del país.

Pronostico del tiempo

Las zonas afectadas por tres días de ciclogénesis

El fenómeno meteorológico afectará a gran parte el nordeste argentino hasta el jueves. El sistema frontal ondula sobre la zona y genera “un centro de baja presión que potenciará eventos de lluvias, tormentas y viento”, afectando desde el este de Salta hasta Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Corrientes, según detalló Meteored.

El sistema comenzará a intensificarse este miércoles durante la tarde y se extenderá hasta la noche del jueves, desencadenando en precipitaciones que podrían acumular hasta 70 mm en zonas Entre Ríos y Corrientes, provincias que también contarán con la presencia de ráfagas de 50 km/h, provenientes del suroeste.

19 AGO | ⚠️ #Alertas para hoy:



☔Lluvia

🟨 40-70 mm (NEA)

🟨 15-30 mm (oeste de Chubut)



🌬️ Viento

🟨 50-70 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h



🥶 Temperaturas extremas: #frío ⚠️

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/zvSJJoxogZ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 19, 2026

La aparición del sol en el AMBA

Tras un comienzo de la semana que presentó condiciones variables y temperaturas frescas en el AMBA, el martes presentó un nuevo y marcado descenso térmico, con una mínima de 8°C y una máxima que no superará los 12°C.

Durante este miércoles las condiciones tenderán a mejorar y se espera tiempo más estable, debido a que el sol comenzó a asomarse durante las primeras horas del día y las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 15°C. Si bien el sol no se presentará de forma completa, se espera que su luminosidad sea notable, tras la seguidilla de días nublados.

El jueves será una de las jornadas más templadas de la semana, con una máxima de 17°C y una mínima de 8°C, mientras que el viernes las marcas se ubicarán entre los 7°C y los 12°C. El cielo en ambas jornadas se encontrará parcialmente nublado.

Pronóstico del tiempo extendido

Durante el fin de semana continuará el tiempo estable, aunque con ambiente fresco. El sábado 22 tendrá una mínima de 4°C y una máxima de 12°C, en tanto que el domingo 23 las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 13°C. En principio, no se esperan precipitaciones y predominarían los períodos de cielo parcialmente nublado.