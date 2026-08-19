De qué murió Florencia, la hija de 23 años del cantante Lucas Sugo

Este miércoles 19 de agosto murió Florencia Sugo, hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo. Al conocerse esta noticia, el artista decidió suspender todos sus shows hasta nuevo aviso. Según trascendió, la joven de 23 años tenía una enfermedad oncológica.

El comunicado de Diego Sorondo

Quien informó acerca de la muerte de Florencia fue el manager del artista, Diego Sorondo, que en la cuenta de Instagram del artista compartió una publicación. “Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, sostuvo.“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, agregó.

El artista uruguayo tenía programado realizar dos presentaciones, en Chaco y en Santa Fe, entre el sábado 22 y el domingo 23 de agosto. Ante el fallecimiento de la joven, Sorondo anunció la suspensión de los shows y emitió un breve comunicado al respecto: “Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar las siguientes presentaciones”.

Lucas Sugo suspendió sus shows en la Argentina (Fuente: Instagram/@lucas_sugo)

Qué se sabe sobre el estado de salud de Florencia Sugo

Según informó El País de Uruguay, Florencia fue diagnosticada con cáncer en 2025, mismo año que inició los tratamientos correspondientes, tanto en su propia tierra como en el exterior. El medio indicó que en los últimos meses “había permanecido largas temporadas en Estados Unidos, donde había ingresado a distintos tratamientos y ensayos clínicos”.

Aunque siempre procuró preservar la intimidad familiar, en diferentes oportunidades Lucas Sugo habló de la situación de su hija y se vio obligado a modificar su agenda de recitales para acompañarla en las visitas médicas.

Florencia Sugo fue diagnosticada con cáncer en el 2025, mismo año en que inició los tratamientos para atacar la enfermedad

En julio de este año el cantante viajó a Boston y contó en declaraciones al medio uruguayo cómo evolucionaba su hija: “Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe”. Además, señaló que debían permanecer en los Estados Unidos durante un periodo prolongado de tiempo.

“Cuando le pedí a la gente que rezara, era el pedido de un padre cristiano que necesitaba que la gente me acompañara en la oración. Fue un momento desesperado y mi intención no era que se viralizara”, dijo en aquella ocasión acerca de uno de los instantes más sensibles que experimentó arriba del escenario.

Por su parte, Florencia había armado un posteo en referencia a su enfermedad. “A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida”, tituló la hija mayor del cantante, quien tiene dos hijos más llamados Lucas Agustín e Isabella.

El posteo que hizo Florencia Sugo en marzo de este 2025 (Fuente: Instagram/@flor.sugo)

“Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo, fe que llegó a mi corazón y día a día se fortalece. Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida, cómo de un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único, al fin y al cabo importante, la salud”, reflexionó la joven sobre el proceso que le había cambiado la vida.

La publicación incluyó una serie de fotos de ella en un centro de salud y de otras acompañada por su círculo íntimo, como su papá, sus hermanos y amigos, quienes fueron su sostén en los días más difíciles. Entre las publicaciones que se encuentran en el perfil de Instagram de Lucas Sugo, hay un video en referencia a cuando su hija volvió desde los Estados Unidos en enero para celebrar su cumpleaños junto al resto de su familia.

Así volvía en enero Florencia desde los Estados Unidos para celebrar su cumpleaños en Uruguay

“Llegó nuestra Flor amada para pasar su cumple en familia (después tiene que volver a Estados Unidos para seguir con su tratamiento). Ella está muy bien y fuerte gracias al Señor. Esta publicación la hago porque muchas personas me han hecho saber que están firmes en oraciones y buena vibra; por eso, gracias”, escribió el cantante en aquella ocasión.

Acerca de la enfermedad de Florencia, ella misma explicó a través de sus redes sociales que los bultos que los médicos encontraron en su cuerpo resultaron ser metástasis y reveló su diagnóstico: carcinoma de sitio primario desconocido. Se trata de un cáncer en el que, aun después de realizar estudios, no se consigue determinar con certeza dónde se originó el tumor primario. En su caso, los especialistas manejaban como principal hipótesis un origen pulmonar debido a que allí se encontraba la mayor masa tumoral.