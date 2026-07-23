Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 17; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 23 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:07 y se pone a las 18:47.
Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
- 2
Franco Colapinto mantuvo una reunión con el director de Williams durante el último Gran Premio de Fórmula 1
- 3
Ni atún ni merluza: el pescado rico en proteínas que ayuda a equilibrar el colesterol y la salud cerebral
- 4
Ni el salario ni la cercanía: ¿qué valoran realmente los jóvenes de barrios vulnerables a la hora de elegir un trabajo?