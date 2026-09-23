Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 24; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:49 y se pone a las 18:47.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Así fue el arresto ciudadano realizado por clientes del banco que redujeron al ladrón que disparó en un intento de robo
- 3
Video: El momento exacto en el que dos pilotos británicos se eyectan antes de que su avión se estrelle y explote
- 4
El Reino Unido respondió el discurso de Milei ante la ONU y rechazó negociar la soberanía de Malvinas sin aval isleño