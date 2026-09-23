Video: El momento exacto en el que dos pilotos británicos se eyectan antes de que su avión se estrelle y explote

CARDFIFF.- En una maniobra al límite que evitó una catástrofe en una zona residencial de la isla de Anglesey, en el noroeste de Gales, dos pilotos de la escuela de aviación RAF Valley lograron saltar en paracaídas momentos antes de que su jet de entrenamiento se estrellara y terminara envuelto en una enorme bola de fuego cerca del pueblo de Llanfaelog.

Autoridades de la Real Fuerza Aérea (RAF) confirmaron que los dos tripulantes sobrevivieron con heridas leves y que ya se inició una investigación oficial para determinar las causas del siniestro.

Videos del incidente, que tuvo lugar poco después del despegue cerca del pueblo de Pencarnisiog en dirección a la autopista A55, circularon por las redes sociales y por BBC Gales. En ellos se ve a los dos pilotos eyectándose del avión segundos antes de que el aparato, una aeronave RAF T2 Hawk, impactara contra el suelo y estallara en una densa columna de humo negro.

El momento en que un avión de entrenamiento se estrella

La base aérea de RAF Valley es reconocida por albergar la Escuela de Formación de Vuelo Número 4 de la RAF, una división que el Ministerio de Defensa británico define como la responsable directa de forjar a la “próxima generación de pilotos de combate de clase mundial”.

Este histórico enclave militar abrió sus puertas en febrero de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, y para 1943 se convirtió en una base de reabastecimiento e infraestructura crucial para los aviones de los Estados Unidos que se sumaban al esfuerzo bélico aliado. En la actualidad, además de la formación militar avanzada, el predio sigue siendo un punto estratégico clave para operaciones marítimas y complejas misiones de búsqueda y rescate.

Durante una presentación en la Conferencia sobre el Poder Espacial del Reino Unido (UK Space Power Conference) en Londres, el Secretario de Defensa británico, Wes Streeting, ofreció una breve actualización sobre el accidente y confirmó la eyección de ambos tripulantes: “Me alegra decir que ya han sido trasladados al hospital para recibir tratamiento y, por supuesto, estamos investigando cómo y por qué ocurrió esto”. Asimismo, el funcionario añadió: “Por ahora, nuestros mejores deseos están con la tripulación, junto con nuestras esperanzas de una pronta recuperación”.

Tras el accidente del avión, dos ambulancias aéreas trasladaron a los pilotos al Hospital Queen Elizabeth en Birmingham, en la región central de Inglaterra. Esta instalación alberga el Real Centro de Medicina de Defensa (RCDM), un complejo médico militar de vanguardia especializado en la atención del personal de las Fuerzas Armadas británicas.