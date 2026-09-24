Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:48 y se pone a las 18:48.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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