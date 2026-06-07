Clima en Morón hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de junio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de junio, la temperatura rondará entre 15 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Morón, indica que hoy 8 de junio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Morón se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:06 y se pone a las 18:32.
Pronóstico del tiempo en Morón para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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