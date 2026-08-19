Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:21.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.