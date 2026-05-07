Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de mayo, la temperatura rondará entre 9 y 12; la probabilidad de lluvias rondará entre 70 y 100 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 8 de mayo el cielo estará con lluvias fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 07:43 y se pone a las 18:00.
Pronóstico del tiempo en Necochea para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias fuertes y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
FIFA cerró un acuerdo histórico: el negocio de las figuritas y cartas coleccionables cambia de manos
- 2
Golpe comando en un country de Santa Fe: en minutos desvalijaron a dos familias y huyeron
- 3
Nuevo acto de profanación de un soldado israelí a una imagen cristiana en el Líbano
- 4
Tras más de 10 años de juicio, la Justicia porteña resolvió que los conductores de apps deben ajustarse a las normas de taxis y remises