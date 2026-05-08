Se viene una ciclogénesis de 60 horas que traerá lluvias, brusco descenso térmico y ráfagas de hasta 100 km/h: las zonas más críticas

El mes de mayo comenzó con condiciones meteorológicas atípicas, que incluyeron algunos días con altas temperaturas, humedad y un ambiente inestable. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un cambio marcado con el ingreso de aire más frío y la llegada de fuertes tormentas.

Anticipó además la formación de una ciclogénesis, un fenómeno que podría extender la inestabilidad durante el fin de semana y generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Pronostico del tiempo

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.

En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío, lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.

La ciclogénesis traería un descenso térmico en la Ciudad Fabián Marelli

Cuándo impactará y cuánto durarán los cambios

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el proceso comenzó a sentirse el jueves y podría extenderse hasta el saábado. Se prevé un período con condiciones inestables, marcado por lluvias, descenso térmico y viento.

Para este viernes se espera una temperatura mínima de 8°C. A la tarde, la temperatura máxima rondará los 14°C. El sábado se prevé una mínima de 9°C y máxima de 14°C.

El domingo, en tanto, se estima una mínima de 9°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad

Las zonas afectadas

La situación meteorológica para este viernes será complicada, tras la ciclogénesis que se presentó el jueves por la tarde. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre gran parte del territorio.

En tanto en la costa de Chubut y de Río Negro se presentarna intensos vientos del sudoeste, con ráfagas de viento 50 y 70 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 100 km/h.

Asimismo, el ente emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur de la provinica de Buenos Aires, que traerá una baja en la temperatura con mínimas que rondarán los 8 °C y máximas de hasta 14 °C.

Durante la noche de este viernes, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora en alta mar, acompañadas de olas de 12 metros de altura, que se ectenderán a lo largo de todo el fin de semana en la Costa Atlántica de la Argentina.

Alerta Naranja en la Costa Atlantica

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas