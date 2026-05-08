Cuándo y dónde impactará el ciclón extratropical que provocará vientos huracanados y olas de hasta 12 metros

El ingreso de un frente del sur provocará una marcada baja en la sensación térmica; el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 14°C para el fin de semana, con intensas ráfagas de viento
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Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, Meteored prevé el avance de un ciclón extratropical. El fenómeno traerá lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento -de más de 100 kilómetros por hora-, al tiempo que provocará un brusco descenso térmico, que se hará sentir especialmente a partir del viernes.
Según el ente, el jueves comenzó con nubosidad que dio paso a chaparrones y tormentas con actividad eléctrica, en forma intermitente, durante diferentes tramos de la jornada.
Las zonas afectadas por vientos huracanados y olas de hasta 12 metros
La situación meteorológica para este viernes será complicada. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre gran parte del territorio.
En tanto en la costa de Chubut y de Río Negro se presentarna intensos vientos del sudoeste, con ráfagas de viento 50 y 70 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 100 km/h.
Asimismo, el ente emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur de la provinica de Buenos Aires, que traerá una baja en la temperatura con mínimas que rondarán los 8 °C y máximas de hasta 14 °C.
Durante la noche de este viernes, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora en alta mar, acompañadas de olas de 12 metros de altura, que se ectenderán a lo largo de todo el fin de semana en la Costa Atlántica de la Argentina.
Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad
El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C, con ráfagas de vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora
El sábado, en tanto, se estima una mínima de 9°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.
Medidas de prevención del SMN
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Recomendaciones de las autoridades
En simultáneo, el gobierno de la Ciudad compartió una placa en la red social X donde recordó que, hacia la medianoche, el alerta se elevará a naranja. En consecuencia, enumero las siguientes recomendaciones:
- Mantenerse informado por canales oficiales
- Salí solo si es necesario
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas y edificios públicos
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser movidos por el viento
- Ante cualquier situación de riesgo, llamá al 103
El Ejecutivo bonaerense también hizo lo propio: “El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas de variada intensidad para la tarde y noche de este miércoles 6. Estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h”.
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