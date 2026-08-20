Nubes y aire polar: así estará el tiempo en AMBA el cuarto fin de semana de agosto

El tiempo en la semana continuará con nubosidad y se destaca un ingreso de aire polar el viernes; cuáles son las mínimas y máximas esperables para el fin de semana.

Jueves: tarde para apagar la estufa

Después del entusiasmo por la vuelta del sol, el jueves mostrará el regreso de la nubosidad acompañada por una muy baja probabilidad de lloviznas. Se prevé un amanecer con cielo nublado, mínima de 8ºC, por suerte, con viento calmo o leve desde el sudoeste, lo que nos salvará del recalculo de sensación térmica, aunque podría promover bancos de nieblas suburbanos. Tendremos un permanente manto de nubosidad media y alta que nos acompañará durante todo el día, lo que nos dejará una tarde gris, con pocas cuotas de sol, poco viento y el termómetro animándose a 17ºC vespertinos para permitirnos apagar un ratito la estufa. La noche cerrará con 13ºC y viento leve, pasada la medianoche volverá a entrar un frente frío que se anunciará con viento fuerte. Atención, los que vuelvan tarde, con el marcado descenso de temperatura.

La nubosidad se impone al sol en los últimos días de la semana

Viernes: entrada de aire polar

El viernes abrirá un nuevo episodio meteorológico en el estuario con el ingreso de una masa de aire polar que hará replegar al mercurio hasta valores negativos en gran parte del centro del país, donde volverá la postal del pasto y los parabrisas congelados, incluso no muy lejos del conurbano. Se espera un amanecer con cielo ligeramente nublado, viento moderado desde el sur con ráfagas intermitentes y mínima de 7ºC, con sensación térmica mucho más baja que desafiará a todos aquellos que tengan que arribar temprano al trabajo y a las aulas. Quedará por delante una jornada con mucho sol, pero las rachas frías se llevarán el protagonismo, dejando un ambiente plenamente invernal. La tarde mostrará un poco más de nubosidad, una importante atenuación del viento y la máxima retrocediendo hasta 12ºC. Cuando se vaya el sol comenzará el desplome de la temperatura lo que obligará a abrigarse mucho a los que quieran salir con el termómetro cayendo hasta 6ºC hacia la medianoche.

Sábado: mañana fría, tarde de sol

Toda la circulación de aire frío de la madrugada junto al cielo despejado nos dejará un amanecer helado; atención aquellos que tengan alguna actividad temprano al aire libre. Se esperan 4ºC de mínima en la ciudad, uno menos en el conurbano; por suerte, con viento leve desde el oeste para no llevar la sensación térmica aún más abajo. El frío matinal será el precio a pagar por una mañana con cielo limpio como antesala de una jornada a pleno sol; el mercurio se recuperará rápidamente, aunque no podrá trepar mucho saliendo desde tan atrás y con viento frío desde el oeste, por lo que logrará solo 12ºC de temperatura punta en una tarde soleada con poco viento que redimirá a todos aquellos que tuvieron que soportar tantos días grises. La noche no espera ningún capricho atmosférico en un cierre que mostrará 9ºC y cielo ligeramente nublado.

El viernes y sábado habrá baja sensación térmica por la acción del viento sur

Domingo: sigue el frío, sigue el sol

El invierno volverá con una nueva demostración de fuerza, prometiendo un amanecer en 5ºC con viento moderado desde el sur que podría dejarnos sensación térmica mucho más baja, especialmente en el sector suburbano. La jornada dominical mostrará un poco más de nubosidad, pero garantizando buenas cuotas de sol durante todo el día. Se estima un día fresco, con un poco más de viento, y el mercurio escalando hasta 12ºC para seguir reteniéndonos en el segmento de temperaturas invernales. Hacia el final de la tarde rotará la veleta anunciando la llegada de aire desde el este, lo que arrimará más nubosidad, cerrándole la ventana al aire frío patagónico en un cierre con 8ºC.

Spoiler alert

Lentamente se irán recuperando las temperaturas con el paso de los días, la primera mitad de la semana entrante mostrará tres días seguidos con descenso de aire templado y cielo parcialmente nublado, lo que nos dejará un ascenso de la mínima hasta 12ºC y la máxima tocando los 20ºC para despertar la euforia de los friolentos.

Eso es todo, amigos. El invierno desconocerá al calendario con un cachetazo antártico que no desanimará a planificar actividad al aire libre, pero obligará a abrigarnos como esquimales. Los modelos a mediano plazo se ponen todos de acuerdo; este será el último baile polar. De todas formas, volver a caminar bajo el abrazo solar nos dejará una sensación muy diferente, y los amaneceres más tempranos permitirán sacarnos rápidamente del segmento de frío intenso matinal. Se vienen las últimas mañanas de frío intenso, ya pronto estaremos guardando el gorro de lana y la bufanda en el cajón hasta el año que viene. Llega un fin de semana a puro sol y el último round de un invierno que nos hizo precio a los rioplatenses, pero que no dio tregua en el oeste del país.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli