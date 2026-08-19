Grabois cruzó a Espert por redes después del descargo del exdiputado libertario: “Contate otro”

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois cruzó este miércoles a José Luis Espert después de la ampliación del descargo del exlegislador en la Justicia por la causa en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero a partir de su vínculo Federico ‘Fred’ Machado, acusado y condenado por lavado de dinero en Estados Unidos.

“¿La plata de un narco condenado no es plata sucia? Contate otro”, respondió Grabois a una serie de publicaciones en X hechas por Espert, quien este miércoles hizo un nuevo descargo en la causa por la que fue indagado a comienzos de julio luego de que se conociera una transferencia de 200.000 dólares de parte de Machado.

La respuesta de Grabois a Espert

“Hoy presenté ante la Justicia mi respuesta a la imputación, en un descargo de 65 páginas y un cuerpo entero con anexos de 76 páginas. Total 141 páginas. Respondí todo, punto por punto, con documentos”, anunció Espert en las redes sociales.

Esa extensa publicación, que consistió en un hilo de 17 tuits, motivó una breve respuesta por parte de Grabois. “¿La plata de un narco condenado no es plata sucia? Contate otro”, arremetió el dirigente social ligado al kirchnerismo.

El caso

El vínculo de Espert con Machado se remonta por lo menos a las elecciones de 2019, en las que el economista compitió por la presidencia. Durante aquella campaña, utilizó aviones de empresas ligadas a Machado. En el escrito presentado este miércoles, el exlegislador dijo que el empresario lo acompañó solo en dos vuelos.

“¿Lavé para Machado? Ni un dólar volvió a él: el dinero quedó en mi cuenta, a mi nombre, gastado a mi nombre y con impuestos que pagué yo. Machado no recibió absolutamente nada", dijo Espert en otro tramo de su descargo.

José Luis Espert Ricardo Pristupluk - LA NACION

Y añadió: “Mi descargo no pide un acto de fe, sino que cada afirmación remite a un documento del expediente. Reitero mi respeto por la Justicia y mi confianza en que, leída la prueba en su conjunto, mi situación será resuelta conforme a derecho”.

El fiscal Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, acusó a Espert de haber blanqueado los 200.000 dólares que recibió de Machado con las compras de un BMW y un Lexus de 130.000 dólares, y a través de un fideicomiso en Costa Esmeralda.

Juan Grabois Santiago Oroz

El fiscal considera que el contrato fue una simulación. Uno de los elementos de prueba recabados es un audio que el propio Espert envió por WhatsApp en abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado. Allí sostiene que al principio había entendido que el acuerdo iba a instrumentarse con el Estado de Guatemala, pero que finalmente se plasmó a través de una empresa de Machado. “De él. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo”, dice Espert.

A principios de agosto, el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas declaró culpable a Machado por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico, en una decisión que consolidó el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense.

Fred Machado, cuando fue detenido en Argentina

La denuncia

Grabois fue en septiembre de 2025 denunciante de la causa que obligó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de ese año. El economista dejó así el primer lugar en la lista de postulantes de La Libertad Avanza (LLA), que ocupó finalmente el actual jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Grabois había pedido a la Justicia que investigara si los movimientos de fondos de Espert “se correspondían con una maniobra de lavado de activos” al provenir de parte de “una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico”.