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Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 5 de septiembre, la temperatura rondará entre 2 y 11; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 5 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 5 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 5 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:17 y se pone a las 18:43.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
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