Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 9 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre -2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:21.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con polvo levantado por viento y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: