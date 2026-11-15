Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará cubierto con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:50 y se pone a las 19:43.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.