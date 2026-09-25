Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 26 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 26; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 26 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:54 y se pone a las 18:57.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los grados, mientras que los vientos serán del a una velocidad de kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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