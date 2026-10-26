Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 27 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 21; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:08 y se pone a las 19:24.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.